Eine Gemeinde steht auf: Demo für die See-Rettung

Nach der gestrigen Gemeinderatssitzung in Jois kam es zu einem parteiübergreifenden Beschluss. 20 der 21 Gemeinderäte sprachen sich für die Demonstration am 9. Mai aus. Dabei wird die durch die Gemeinde verlaufende Bundesstraße 50 abgesperrt und von Demonstrierenden und Traktoren blockiert sein wie bereits von uns berichtet. Weiters verfasste und entschied der Gemeinderat gestern Abend eine Resolution.

In diesem Schriftstück fordert Jois das Land Burgenland, aber auch Bund und die Europäische Union „zum rechtzeitigen Handeln zur Rettung des Neusiedler Sees“ auf. In einer Aussendung von Bürgermeister Johann Steurer (ÖVP) heißt es: „Die Marktgemeinde will eine drohende Umweltkatastrophe für das Nordburgenland rechtzeitig abwenden, welche eine Austrocknung auslösen würde. Die drastischen Folgen der Klimakrise können in einem weit kleineren Ausmaß bereits jetzt am Zicksee beobachtet werden.“

Mit diesem Transparent an der Ortseinfahrt von Richtung Neusiedl am See generiert die Seegemeinde Jois bereits seit Wochen Aufmerksamkeit für die brisante Thematik. Foto: Gemeinde Jois

Die Dringlichkeit wird in der Resolution mit dem See als „einzigartiges Naturjuwel, ein UNESCO-Welterbe“ und vor allem der „Lebensqualität sowie Umwelt im Nordburgenland“ begründet. Es bestehe die realistische Gefahr, dass, sollte der See ganz austrocknen, er nicht wieder zurückkommt. Die historische, regelmäßige Austrocknung und Wiederkehr des Neusiedler Sees stehe einer Reihe von Faktoren entgegen, welche das dramatische Szenario auch von wissenschaftlicher Seite durchaus realistisch machen.

In der Resolution deklariert man, dass der See „im 19. Jahrhundert zu ganz anderen Umständen ausgetrocknet“ sei. Dabei beruft man sich beispielsweise auf das starke Schilfwachstum, den Einser-Kanal, den Klimawandel und bewässerungsintensive Landwirtschaft als veränderte Faktoren im Vergleich zum letzten Verschwinden des Neusiedler Sees.

Mögliche Folgen einer Austrocknung des Sees wären laut Gemeinde eine starke Staubbelastung, Veränderungen des Mikroklimas, eine Zunahme der Wetterextreme, eine geringere Qualität bei den landwirtschaftlichen Erzeugnissen und wirtschaftliche Einbrüche. Um dem entgegenzuwirken, fordert die Kommune rasche Maßnahmen. Natürliche Zuflüsse sollen gefördert werden und ein beschleunigtes Verfahren Planungssicherheit schaffen, heißt es in der Resolution, die mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und der Liste "Gemeinsam für Jois" beschlossen wurde.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.