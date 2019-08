Mit einem fröhlichen Umzug am Freitag, von der Josef-Haydn Gasse bis zum Sportplatz , startete das dreitägige Fest unter dem Motto „Musik liegt in der Luft“.

Gartenfest unter dem Motto "Musik liegt in der Luft" .

Wolfgang Winter eröffnete die Feierlichkeiten. Die Gruppe Dreiklang sorgte für musikalisch Unterhaltung . Danach folgte die Prämierung der Umzugswägen.

Am Samstag gab es für die Kleinsten einen Kinder- und Jugendgeschicklichkeitswettbewerb, bei dem sich die Teilnehmer in elf Stationen beweisen konnten. Die Gewinner durfte sich über ein Hoverboard und einen Ausflug in den Familypark freuen.

Das Fest endete mit dem traditionellen Frühschoppen nach der Messe.