Was Hillinger mit Whisky am Hut hat

Zwei Visionäre - ein gemeinsames Projekt: Leo Hillinger und Peter Affenzeller - ein vielfach ausgezeichneter Whiskyproduzent aus dem Mühlviertel - sind, so kann man behaupten, Brüder im Geiste. Der „Drang zur absoluten Perfektion“ vereint die beiden vor allem auf beruflicher Ebene.

Die einem freundschaftlichen Treffen entsprungene Idee wurde nun vor Kurzem realisiert: 10 Jahre gereifter Single Malt Whisky von Peter Affenzeller wurde in einem Icon HILL Weinfass von Leo Hillinger „gefinisht“ und in ein gläsernes Meisterwerk der Designerin Zaha Hadid abgefüllt.

Das ist Qualität am höchsten Zenit, purer Trinkspaß, verpackt in ein exklusives Glas-Kunstwerk. Leo hillinger Starwinzer aus Jois

Wie es der Tradition entspricht, ist dieser Single Malt gänzlich aus reinstem Gerstenmalz gebrannt. Das Getreide stammt zur Gänze aus eigenem Anbau und wird mit frischem Quellwasser aus dem Mühlviertler Hochland auf Trinkstärke gebracht. Der Whisky hat eine „wunderschöne goldene Bernsteinfarbe“ und entwickelt am Gaumen einen „animierenden Geschmack“ mit sehr feinen, runden Noten begleitet von den subtilen Nuancen des vom Wein durchdrungenen und aromatisierten Holzes der Fässer.

Destillerie Peter Affenzeller

„Aus dem Zusammenspiel dieses hochkonzentrierten Destillats höchster Güte mit den einzigartigen Aromen der Icon-Fässer entstand eine limitierte Menge eines noch nie da gewesenen Whiskys. Nun erblickt der Icon Whisky das Licht der Welt“, freuen sich die kreativen Unternehmer.

Erhältlich ist der Icon Single Malt Whisky ab 1. Dezember zum Preis von 299 Euro direkt in der Whiskydestillerie von Peter Affenzeller oder unter peter-affenzeller.at/shop.

„Dieses Produkt ist einzigartig, ein absolutes Meisterwerk. Das Beste zweier Welten in einem Glas. Ästhetik und Genuss in Vollendung“, so Affenzeller abschließend.