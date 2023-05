Schmankerl'n von der Joiser Genussmeile

Zahlreiche Menschen fanden sich gestern von 10 Uhr Vormittags bis am späten Nachmittag am Joiser Hauptplatz ein. Dieser war gefüllt mit Menschen und Ständen mit Regionalem und Interessantem für Groß und Klein. Von Honig, über Steckerlfisch bis hin zu Wild-Leberkäsesemmeln gab es eine Vielzahl an Schmankerl'n zu entdecken.

