Starwinzer lud zu Benefiz-Fußballspiel .

Am 22. September veranstaltete der renommierte Winzer Leo Hillinger gemeinsam mit Susanna Sklenar ein Benefiz-Fußballevent am Joiser Sportplatz zugunsten der Kinder und Jugendlichen des Sportvereins und des Sozialprojektes „Lighthouse“ in Paterson, Südafrika.