Am Mittwoch wurde die Feuerwehr Jois in den Morgenstunden zu einer Traktorbergung gerufen. Per Sirene und SMS wurden die Florianis alarmiert: Der Alarmierungstext lautete "Traktor droht umzustürzen".

Angekommen im Einsatzort, einem Weingarten, lieferte sich den Einsatzkräften folgendes Bild: Der Traktor befand sich bereits in Seitenlage, die Person konnte bereits von Ersthelfern unverletzt aus dem Traktor gerettet werden.

Die 16 Kameraden der Feuerwehr Jois stellten den Traktor mittels Seilwinden wieder auf die Räder und konnten nach rund einer Stunde im Einsatz , wieder vom Einsatzort abrücken.