Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein: Polizei stoppte Lenker

Der vor Ort durchgeführte Alkomattest ergab einen Wert von 0,10 mg/l. Aufgrund der Symptome wurde auch Drogenkonsum vermutet und ein Urintest durchgeführt. Das Ergebnis ergab eine positive Testung auf AMP und MDMA (Speed und Ecstasy). Eine klinische Untersuchung beim Amtsarzt wurde vom Lenker verweigert.

Der Führerschein konnte ihm nicht mehr abgenommen werden, da dieser bereits im Vorjahr im Zuge eines Festivals aus demselben Grund abgenommen wurde.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Anzeigen an die zuständige BH-Neusiedl am See erstattet.

