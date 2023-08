Kittsee: Der Maler des Nordens

Ständig geht der Maler Kittseer Maler Josef Kovacs mit offenen Augen und suchendem Blick durch die Welt. Überall könnten fantastische Motive verborgen liegen, die es wert sind, festgehalten zu werden, so seine Herangehensweise.

Schon als Bub unter der Schulbank gemalt

An seine Anfänge in der Malerei kann sich der heute 68-Jährige noch lebhaft erinnern. Als 8-jähriger Bub malte er nämlich auch während des Unterrichts, vorzugsweise unter dem Tisch, um nicht von den Lehrern entdeckt zu werden. Sein Religionslehrer ertappte ihn dennoch einmal dabei, wie er unter dem Tisch eine Darstellung des Herrgotts zeichnete, wie er im Himmel thront. Zu seiner Verwunderung war der Lehrer nicht erbost darüber, sondern ermunterte ihn stattdessen weiterzumachen und gestattete ihm fortan, während seines Unterrichts jederzeit auch auf dem Tisch zu zeichnen. „Das war mein erster Förderer, er hat mein Talent erkannt“, so Kovacs heute.

Josef Kovacs in seinem Atelier. Foto: Klaus Zwinger

Die Malerei war ihm fortan immer nahe, seine Liebe zur Musik bot ihm allerdings auch eine Möglichkeit, im Brotberuf ein ständiges Einkommen zu verdienen. So absolvierte er das Konservatorium der Stadt Wien, um in der Folge Instrumentallehrer für Klavier und weitere Tasteninstrumente zu werden. Schließlich war er für die letzten 25 Jahre seines aktiven Berufslebens Direktor der Joseph-Joachim Musikschule Kittsee. Der Zeitpunkt seines Pensionsantritts mit 65 Jahren ist für ihn dabei glücklich gefallen: er verabschiedete sich im Jänner 2020, zwei Monate vor Beginn der Coronapandemie von der Musikschule.

Doch auch in seiner Pension ist Kovacs noch höchst aktiv, nach wie vor ist er als Chorleiter tätig und blickt dabei unter anderem auf 38 Jahre als Chorleiter in Prellenkirchen oder auch 12 Jahre als Chorleiter in Neusiedl zurück.

Oftmals arbeitet Kovacs auch einfach mit simplen Skizzen für seine weiteren Werke. Foto: Klaus Zwinger

Von freiem Realismus bis hin zum Abstrahismus

In der Malerei bedient Kovacs einerseits den Stil des „freien Realismus“, der zwar plastisch etwas darstellt wie es ist, gleichzeitig aber beispielsweise in der Farbgebung keine Grenzen setzt. Daneben hat er sich inzwischen auch schon einige Jahre der abstrakten Kunst, in seinen Worten dem Abstrahismus zugewandt. Hier verstecken sich in seinen abstrakten Werken oftmals Landschaften oder Ideen, die erst auf den zweiten Blick erkennbar sind.

Zu sehen sind Kovacs Kunstwerke aktuell im Kittseer Gasthaus Leban. Dort wird noch bis Februar des kommenden Jahres ein Querschnitt aus seinen Werken präsentiert. In punkto Motiven fokussiert sich Kovacs auf Landschaften, Architektur, Blumen und seit Neuestem eben auch auf abstrakte Kunst. Dabei arbeitet er mit Aquarellfarben, Bleistift, Tusche, und seit einiger Zeit auch mit Acryl- und Ölfarben.

Foto: Klaus Zwinger

Des Weiteren lädt die Künstlergilde der „St. Lukasgilde Wien“ am 2. September ab 16 Uhr in Mannersdorf zu einer Vernissage, unter anderem auch mit Bildern von Josef Kovacs, ein. Diese findet in der „Galerie des Baxa Kalkofen“ statt und präsentiert unter dem treffenden Namen „Flammende Botschaften“ Kunstwerke, die primär in Rot gehalten sind.

Mehr zu Josef Kovacs findet sich unter seiner Webseite www.atelier-kovacs.com oder auch auf Instagram unter @atelier_kovacs.