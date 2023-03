Kittsee: Pannonisches Forum feiert 45 Jahre

Werbung

Heuer lädt das Pannonische Forum Kittsee zu einem besonderen Jubiläum. Es sind mittlerweile nämliche bereits 45 Jahre, seitdem der gebürtige Kittseer und Initiator Rudolf Buchmann den Kulturverein im Jahre 1978 zusammen mit Ladislaus Rausch und dem Arzt und Komponisten Matthias Kugler ins Leben gerufen hat. Das erste Konzert des heurigen Jubiläumsjahres wurde bereits am vergangenen Sonntag mit „Rondo Vienna“ unter der Leitung von Barbara Helfgott begangen. Wie so oft und ganz besonders im Jubläumsjahr gelang es Buchmann auch im heurigen Jahr wieder, musikalische Größen in den Haberlandt-Saal des Schlosses Kittsee zu locken. Darunter am 26. März das „Wiener KammerOrchester“ mit der japanischen Cellistin Sakura Toba unter Dirigent Harld Krumpöck von den Wiener Philharmonikern.

Am 30. April spielt außerdem die Orchesterakademie der Wiener Philharmoniker mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Francis Poulenc, Richard Strauss und Louis Spohr auf.

Kartenbestellungen für 25 Euro pro Vorstellung oder 200 Euro für ein Abonnement (noch zehn verbleibende Konzerte bis Oktober) sind unter der Nummer 0699 11769465 bei Stefanie Tomaschitz möglich. Weitere Informationen unter www.burgenland.info.

