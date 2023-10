Klassentreffen der besonderen Art

Vor 1963 gab es in den Bezirken Bruck/Leitha und Neusiedl/See keine Handelsschule. Als die dreijährige „Handelsschule XII der Wiener Kaufmannschaft“, im Volksmund besser bekannt als die „Winterschule“, dann in erwähntem Jahr gegründet wurde, besuchten 40 SchülerInnen die allererste Klasse. „Beim Austritt aus der Schule im Jahr 1966 waren wir dann nur mehr 23 übrig“, erinnert sich einer der Schüler, Franz Schmitzhofer, ehemals Bürgermeister von Bruckneudorf. Regelmäßig trifft man sich seither zu Klassentreffen in Bruckneudorf, das erste fand 1983 statt. „Heuer war's das 12. Treffen und vor genau 60 Jahren sind wir eingeschult worden“, erinnert sich Schmitzhofer. Am diesjährigen Programm standen traditionell das Mittagessen bei der „Ungarischen Krone“ und diesmal auch ein Besuch in der renovierten „Erbse“, inklusive Führung durch den Dachboden der ehemaligen Konservenfabrik, in dem noch die alten Gerätschaften zu bewundern sind (die NÖN berichtete). Neben guter Verpflegung und bestem Wetter, erfreuten sich die rüstigen TeilnehmerInnen vor allem an den zahlreichen Anekdoten von damals. Maria Petrakovics dazu: „Ich denke sehr gerne an meine Schulzeit zurück, es waren schöne Zeiten“ und Christine Straus fügt hinzu: „Man fragt sich schon, wo die Zeit hingegangen ist.“

Jubiläum Brucker HAK feierte halbes Jahrhundert