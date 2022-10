Neusiedler Lions feiern ihren 50. Geburtstag

Werbung

Lions initiieren eigene Projekte oder unterstützen nützliche Projekte von Partnerorganisationen. Übergeordnetes Ziel ist dabei die Hilfe zur Selbsthilfe.

Bei einer großen Feier im Seerestaurant „das Fritz“ in Weiden am See erinnerte Präsident Markus Bohrer an die Gründung vor 50 Jahren, bei der unter anderem die Neusiedler Max Juhasz und Dr. Rosenauer federführend war.

Schatzmeister Rudi Potoschnig errechnete, dass seither mehr als eine dreiviertel Million Euro vom Lions Club Neusieldersee für über 1000 Ansuchen gespendet wurden.

