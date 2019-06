Das Stück führte das Publikum durch eine Zeitreise, die vor 50 Jahren mit dem Bau des Kindergartens in Neusiedl am See begann und mit einem Blick in die Zukunft ins Jahr 2049 endete. Krönender Abschluss der Feier war die Überreichung der großen Geburtstagstorte, von der alle Gäste ein Stück kosten durften.

Als Gratulanten stellte sich neben Landesrätin Daniela Winkler, Landesrat Alexander Petschnig und Bildungsdirektor Heinz Zitz auch Bürgermeisterin Elisabeth Böhm ein, die selbst als Kind den Kindergarten – gemeinsam mit der derzeitigen Leiterin Ingrid Millner – besuchte und viele schöne Erinnerungen mit dem Haus verbindet. 1969 wurde der Kindergarten im Gartenweg in direkter Nachbarschaft der Klosterschule errichtet. Bis 1996 war er Eigentum der Ordensschwestern des göttlichen Erlösers.

Seit diesem Jahr hat die Stadtgemeinde Neusiedl am See die Funktion des Erhalters übernommen.