100 Jahre Pama feiert Jahrhundert-Gasthaus Kuster-Bartolich

Zum einhundertsten Jubiläum gratulieren die WKO mit Urkunden sowie Bürgermeister Manfred Bugnyar (SPÖ, links im Bild) und Vizebürgermeister Hans-Jürgen Werdenich (ÖVP, rechts im Bild). Es freuen sich die aktuellen Hausherrschaften Otto Kuster und Monika Bartolich-Kuster sowie ihre Mutter Anna Bartolich (im Vordergrund sitzend). Foto: zVg/Gemeinde Pama

W enn das kein Grund zum Feiern ist: Bereits ein Jahrhundert lang existiert das Gasthaus Bartolich an der Unteren Haupstraße in Pama. Nach über einhundert Jahren und inzwischen vier Generationen sammeln sich so einige Geschichten.