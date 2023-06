40 Jahre „Kadi“: Ein Leben in der Disco

Damals noch unter „Kathi's Inn“ eröffnete Katharina „Kadi“ Galumbo 1983 die bis heute bestehende Disco in Illmitz. Die Zeiten waren damals noch andere: geöffnet war jeden Abend Montag bis Sonntag. „Was hätte man auch sonst machen sollen? Im Fernsehen gab es nur den Einser und den Zweiter (ORF1 und ORF2, Anm.), und das war's. Nach der Arbeit sind die Leute zu uns gekommen“, berichtet Sohn Jochen. Im Jahr 1999 übernahmen er und seine Schwester Heidi, heute auch Vizebürgermeisterin der Marktgemeinde Illmitz, die Disco und benannten sie in „Kathi's World“ um. Damit verbunden war auch ein großer Umbau, um die Disco in ein neues Licht zu setzen.

Jochen Galumbo beim Umbau vor der Übernahme 1999. Foto: zVg Galumbo

Dann stand eine goldene Zeit bevor. „Wir hatten von Donnerstag bis Sonntag immer ein tolles Geschäft, über lange Jahre hinweg sind die Jugendlichen jedes Wochenende mit dem Discobus zu uns gekommen“, berichtet Heidi. Das Fortgehverhalten änderte sich allerdings mit der Zeit und bald wurde klar, dass man den Familienbetrieb auf mehrere Säulen stellen muss. So bietet die Familie Galumbo inzwischen Apartments und Wohnmobilstellplätze an, betreibt seit zehn Jahren einen Weinbau mit rund zehn Hektar, und führt zusätzlich zur Disco auch noch eine Pizzeria sowie die „Spritzeria“ gegenüber der Disco.

Katharina und Franz Galumbo in jungen Jahren. Foto: zVg Galumbo

„Es ist ein großes Glück, dass alles aktuell eigentlich sehr gut geht. Auch die Disco ist nach der Pandemie wieder Leben eingekehrt. Meine Tochter Kathi ist da unter anderem in den Sozialen Medien sehr dahinter“, freut sich Heidi über die gemeinsame Arbeit der Familie. Am 17. Juni steigt nun die große Jubiläumsfeier und auch Mutter „Kadi“ schenkt beizeiten noch bis vier Uhr früh aus, wenn Not am Mann ist. Beim großen Fest wird es neben vielen Getränke-Specials wie sonst immer nur zu Weihnachten üblich eine große Verlosung geben. „Wir haben über die Jahre unzählige Sachen probiert, aber die Weihnachtsverlosung war das, was wirklich immer gut gegangen ist - deshalb machen wir jetzt zum Jubiläum auch eine“, meint Jochen.

Mutter Kathi mit Heidi Galumbo. Foto: zVg Galumbo

Über die Jahre gäbe es noch viel zu berichten, etwa dass viele Besucher, als Securitys noch nicht zum Usus gehörten, bei rüpelhaftem Verhalten den Besen von Kathi zu spüren bekamen. „Viele sind zu mir gekommen und haben gemeint, 'Deine Mutter hat mir letztens eine mit dem Besen gegeben, aber es hat mir gebührt!'“, weiß Jochen heute mit einem Lachen zu berichten.

Inzwischen ist im Normalfall nur noch samstags geöffnet, vor Feiertagen oder bei größeren Veranstaltungen im Ort wird allerdings regelmäßig eine Ausnahme gemacht. Außerdem kann das Lokal für alle möglichen Feiern gemietet werden. „Das kann von Geburtstagsfeiern und Kinderfasching bis hin zur Hochzeit reichen“, meint Heidi zur Vielseitigkeit des Lokals. Anfragen können unter der Nummer 0680 24 52 550 gemacht werden.

