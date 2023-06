50 Jahre Musikverein Kittsee

Der Musikverein Kittsee wurde im Jahr 1973, gegründet. Der Gründungskapellmeister Josef Heuraff war damals der Musiklehrer aller 16 Gründungsmitglieder, welche ausschließlich aus Kindern und Jugendlichen bestanden. Erste Auftritte fanden in Kittsee statt, bald auch in den umliegenden Ortschaften, später auch beim Landesmusikfest in Eisenstadt und ab 1980 regelmäßig bei den Maiaufmärschen in Wien. Bereits in den Anfangsjahren nahm der Musikverein regelmäßig an Wertungsspielen für Konzertmusik teil.

1977 begann durch die Vermittlung von Maschinenfabrikant Gerhard Krüger eine Partnerschaft mit dem Musikverein Graben im Landkreis Augsburg, seither besuchen sich die Vereine gegenseitig im Fünfjahresrhythmus. So ist auch der MV Graben an diesem Wochenende in die Feierlichkeiten anlässlich des 50-jährigen Gründungsjubiläums eingebunden.

1998 verunglückte Kapellmeister Gerhard Bogdany bei einem Verkehrsunfall tödlich, Christoph Rak und Silvia Eigner, die kurz zuvor ihre Kapellmeisterausbildung erfolgreich abgeschlossen hatten, übernahmen im Alter von nur 25 beziehungsweise 22 Jahren die Leitung der Kapelle. 2001 legte Obmann Josef Wolf sein Amt nach 27 Jahren zurück, Walter Milleschitz wurde zu seinem Nachfolger gewählt.

2004 fand der erste Dämmerschoppen auf dem Gelände der ehemaligen Volksschule Kittsee statt, einige Jahre später übersiedelte der Musikverein mit dieser Veranstaltung, die sich bis heute großer Beliebtheit erfreut, in den Schlosspark. Im Oktober 2006 wurde zum ersten Mal zum Böhmischen Abend ins Gasthaus Skerlan geladen. Der Schwerpunkt dabei liegt auf traditioneller böhmischer Blasmusik. Der enorme Zuspruch des Publikums führte dazu, dass auch der Böhmische Abend seitdem ein Fixpunkt im musikalischen Jahr ist.

2019 wählten die Mitglieder im Zuge der Generalversammlung einen neuen Vorstand und stellten so organisatorisch wie auch personell die Weichen für die Zukunft. Der Schlagzeuger und bisherige Musikerreferent Bernhard Wellan wurde einstimmig zum neuen und somit vierten Obmann des Musikvereins gewählt. Aufgrund der Gegebenheiten in der näheren Umgebung – der Musikverein Kittsee ist die einzige Musikkapelle im weiteren Umkreis – deckt der Musikverein seit Jahren auch Anfragen umliegender Gemeinden ab: unzählige Frühschoppen in Pama oder Edelstal, Erntedankfeste in Gattendorf, Fronleichnamsprozessionen, Faschingsumzüge und Feste in Berg haben dazu beigetragen, dass der Musikverein auch dort Teil des Dorflebens wurde.

Der Musikverein Kittsee zählt heute 58 aktive Mitglieder zwischen 15 und 66 Jahren, welche im Durchschnitt 37 Auftritte im Jahr absolvieren. 6 Davon sind noch ursprüngliche Gründungsmitglieder. Heute und morgen wird das 50-jährige Jubiläum des Musikvereins Kittsee noch groß gefeiert. Auf die Besucher wartet am heutigen Samstag ab 18 Uhr Zeltbetrieb im großen Festzelt, in dem ab 18 Uhr 30 Wendis Böhmische Blasmusik und ab 22 Uhr Die Fetzentaler aufspielen werden.

Morgen, Sonntag, beginnt um 9 Uhr 30 der Festgottesdienst mit Fahnenweihe in der Kirche. Im Anschluss gibt es ab 11 Uhr ein Früschoppen im Festzelt, ab 13 Uhr das Bezirksmusikertreffen am Hauptplatz und ab 15 Uhr die Marschmusikbewertung mit Festakt am Sportplatz. Von 16 Uhr 30 bis 21 Uhr unterhält die Blaskapelle Tidirium, die Verlosung der Hauptpreise der Tombola findet um 19 Uhr 30 statt.