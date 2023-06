Ehrungen und Erinnerungen: 350 Jahre Halbturn

Als „aufstrebend, in die Zukunft schauend, lebens- und liebenswert“ bezeichnet Peter Opitz, der durch den Abend führte, die Gemeinde Halbturn und seine Bevölkerung. Unter den Gästen des Abends fanden sich unter anderem der Landesparteiobmann der ÖVP Christian Sagartz, Bezirkshauptfrau Ulrike Zschech, die Bürgermeister aus Nickelsdorf, Gerhard Zapfl, sowie aus Mönchhof, Josef Kolby, der Bezirkspolizeikommandant Major Thomas Peck, die Bezirksstellenleiterin des Roten Kreuzes Gabriele Nabinger und der stellvertretende Kommandant des Truppenübungsplatzes Bruckneudorf Major Alexander Heinrich.

Was Halbturn ausmacht

„Vom halben Turm bis zur Sommerresidenz in der Kaiserzeit: Halbturn war immer schon etwas Besonderes“, führt Opitz fort. Der „Geschichtslehrer des Landes“, Herbert Brettl, präsentierte in einem „Streifzug durch die Geschichte Halbturns“ die Namensherkunft der Gemeinde, die bewegte Geschichte, die Familiennamen der ersten Siedler und erklärte, dass man in und um Halbturn immer wieder Belege der Besiedelung aus früheren Zeiten findet. Seien es Spuren einer Römersiedlung oder ein antikes, jüdisches Amulett - Halbturn war sicherlich schon deutlich länger als exklusiv in den letzten 350 Jahren ein beliebter Ort, um sich niederzulassen und zu leben.

Bürgermeister und ÖVP-Landtagsklubchef Markus Ulram hielt eine Ansprache, in der er vor allem den Fleiß und die Schönheit der Gemeinde hervorhob. „Wir haben keinen Grund für Selbstzufriedenheit, aber wir haben allen Grund, dass wir stolz auf unsere Gemeinde sein dürfen", erklärt der stolze Bürgermeister. Er bedankt sich bei Markus Graf zu Königsegg-Aulendorf, dem Pfarrer und Pfarrgemeinderat, sowie jedem einzelnen Häuslbauer, der mit seinem Schaffen die „Gemeinde weiterentwickelt“ hat. Auch bei den vielen Freiwilligen, die durch die Vereine aktiv am Dorfleben teilnehmen sowie den Gemeindebediensteten bedankt sich der Bürgermeister. Er erklärt feierlich: „Halbturn kann sich nicht nur jeder Herausforderung stellen, sondern auch jedem Vergleich.“

„Mut braucht auch Vorbilder“

Moderator des Abends, Peter Opitz meint: „Mut braucht auch Vorbilder.“ Damit leitet er den ehrenvollsten Teil des Abends ein: die Vergabe der zahlreichen Ehrungen für Halbturnerinnen und Halbturner, die sich um ihre Gemeinde verdient gemacht haben.

Pfarrer Dr. Peter Miscik, DI Markus Graf zu Königsegg-Aulendorf und Baronin Marietheres Waldbott-Bassenheim (nicht anwesend). Die Goldene Ehrenmedaille der Gemeinde Halbturn wurde verliehen an: Werner Thury und Mag. Johannes Ganster. Hauptbrandinspektor Robert Stadtler erhält die Goldene Ehrenmedaille der Gemeinde Halbturn. Sepp Kaintz erhält die Goldene Ehrenmedaille und Obmann Werner Talos stellvertretend für den Singverein, die Goldene Ehrenurkunde. Kräuterpfarrer und Ehrenkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Andreas Gisch, Halbturns bekanntester Geschichts- und Gschichtlnkenner und -erzähler, erhält die Goldene Ehrenmedaille. Jeder, der sich sich freiwillig in den Dienst der Gemeinde gestellt hat und diese Aufgabe esüber 20 Jahre lang zum Wohle der Gemeinschaft getan hat erhielt eine Goldene Ehren Medaille: Karl Bauer, Michael Hötsch, Stefan Meszleyni, Paul Brunner, Rudolf Berger, Johann Bauer, Franz Meszlenyi und Paul Lang. Franz Lagleder war Obmann des USV Halbturns und 10 Jahre lang Vizebürgermeister. Er erhält die Goldene Ehrenmedaille. Zwei noch immer aktive Kommunalpolitiker sind unter den zu Ehrenden: Vizebürgermeister Gerald Knöbl und Gemeindevorständin Anita Rongitsch. Ing. Paul Brunner war bis zum Vorjahr über eine Zeitspanne von 25 Jahren im Gemeinderat aktiv. Begonnen hat er als Gemeinderat, wurde dann Gemeindevorstand und war von 2017-2022 Vizebürgermeister. Ökonomierat Franz Stefan Hautzinger hat 30 Jahre lang im Gemeinderat gewirkt und war für 28 Jahre Präsident der Landwirtschaftskammer als welcher er immer ein wichtige Ansprechspartner der Landwirtschaft gewesen ist.

Der Gemeinderat Halbturns hat einstimmig beschlossen, vier Personen zu ehren, die viele Jahre an der Spitze der Gemeinde gestanden sind und Verantwortung übernommen haben. Dafür erhielten sie Ehrenringe der Gemeinde Halbturn, welche nur äußerst selten verliehen werden.

