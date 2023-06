Illmitz: Singverein feiert 110 Jahre

1913 markiert das Gründungsjahr des Singvereins Illmitz, der nun an diesem Wochenende sein 110-jähriges Jubiläum feiert. Damals zählte man 17 Mitglieder, heute sind es 28. Selbstverständlich kam es in dieser langen Zeit durch historische Ereignisse wie die beiden Weltkriege dabei auch zu Unterbrechungen. Nichtsdestotrotz gab es laut Obmann Franz Wegleitner, der aus Überlieferungen zitiert, auch Proben in der Zwischenkriegszeit, sogar mit recht strengen Auflagen: dreimaliges aufeinanderfolgendes Fernbleiben der Proben wurde mit einem Ausschluss aus dem Verein geahndet.

Laut Wegleitner brachte das denkwürdige Jahr 1955 auch einen Wiederbeginn des Chorlebens mit bald 44 Mitgliedern. Der Chorleiter bis 1978 war Bartholomäus Tschida, ihm folgte Helmut Frühstück und dann Franz Wegleitner bis heute. Anlässe zum Singen gab und gibt es viele: Ostern und Weihnachten, die Firmung und die Erstkommunion, natürlich auch der Kirtag, aber auch Allerheiligen. Nicht zu vergessen auch das Singen auf dem Hauptplatz beim alljährlichen Heimatabend. Der größte „Brocken“ ist laut Wegleitner die Adventeinstimmung immer am ersten Adventsonntag. Bei diesem wird nicht nur gesungen, sondern auch den literarischen Beiträgen gelauscht.

Ein aktuelles Bild des Singvereins Illmitz. Foto: zVg Singverein Illmitz

Immer wieder werden für die Mitglieder auch Sängerreisen veranstaltet. Einige der Ziele waren in Österreich, aber auch Reisen nach Venedig, Tschechien, Polen, sowie Flugreisen nach Malta und Rom wurden bereits getätigt.

Jubiläumsfeier am 18. Juni

Die Festveranstaltung am Sonntag beginnt um 10 Uhr 15 mit einer Festmesse mit anschließender großen Agape im Pfarrgarten Illmitz. Ab 15 Uhr 30 wird dann zu einem gemeinsamen Singen von bekannten, oft auch schon fast vergessenen, Liedern geladen in die Pusztascheune geladen. „Wer richtig singt soll laut singen, wer unsicher ist etwas leiser, und wer nur zuhören, soll das Zuhören genießen“, empfiehlt Obmann und Chorleiter Franz Wegleitner.