Illmitz: Volles Haus zum Singverein-Jubiläum

Am gestrigen Sonntag lud der Singverein Illmitz zum 110-jährigen Jubiläumsfest. Die Feierlichkeiten begannen am 10 Uhr 15 mit einer Festmesse, bei der neben Mozarts „Ave Verum“ auch einige Teile aus der Illmitzer Festmesse von Otto Strobl und Dr. Alois Wegleitner gesungen wurden. Im Anschluss folgte eine Agape im Pfarrgarten Illmitz. Am Nachmittag ging es ab 15 Uhr 30 in der Pusztascheune Illmitz weiter, wo bei vollem Haus und bei bester Laune eine Vielzahl traditioneller Lieder angestimmt wurde. Musikalisch wurde der Nachmittag von „Die Burgenländer“ im Duo mit Julian und Sepp begleitet.