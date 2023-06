Pamhagen: 60 Jahre Winzerkeller Seewinkel

Als ein Zusammenschluss von rund 70 Traubenproduzenten aus dem Seewinkel, die gemeinsam eine Winzergenossenschaft bilden, ist der Winzerkeller Seewinkel im Pamhagen heute bekannt. Ziel der Genossenschaft ist die gemeinsame Verarbeitung der produzierten Trauben, sowie der Verkauf des vinifizierten Weines. Auf rund 350 Hektar Rebfläche wachsen die ca. 50% Weiß- und ca. 50% Rotweintrauben, welche in der Erntezeit in zwei getrennte Übernahmestelle angeliefert werden können. In ertragreichen Jahren wird das derzeitige Fassungsvermögen von 3 Millionen Litern Wein ausgeschöpft.

Frauenpower beim Musikverein Wallern/Pamhagen mit Lucia Thüringer, Johanna Michlits, Gabriele Arndt, Sonja Peck-Fleischhacker, Ingrid Horvath, Monika Koglbauer, Elisabeth Zwickl, Ulrike Fischer, Verena Pitzl, Laura Sophie Weidhofer und Laura Michlits mit Hahn im Korb Wolfgang Csukker. Foto: Klaus Zwinger

2017 wurde außerdem die Möglichkeit geschaffen, aus den von den biologisch produzierenden Mitgliedern angelieferten Trauben, Bio-Wein zu vinifizieren. Somit ist der Winzerkeller Seewinkel die erste Winzergenossenschaft, die auch Bio-Wein und mittlerweile bio- sowie veganen Wein zum Verkauf anbietet. Überhaupt sei der Winzerkeller Pamhagen laut Obmann Gerhard Koppi neben der Domaine Andau die einzige Winzergenossenschaft des Bezirks, die weiterhin besteht.

Für das leibliche Wohl zuständig: Walter Peck, Karin Fida, Stefanie Peck, Tina Leyrer, Herbert Leyrer und Erika Szalay. Foto: Klaus Zwinger

Bei den Feierlichkeiten am Sonntag zählte der langjährige Obmann des Winzerkellers, Gerhard Koppi, in einer launigen Rede all die Neuerungen auf, die teils aus absoluter Notwendigkeit, teils aufgrund behördlicher Vorschreibungen in den letzen beiden Jahren erfolgt sind. Dazu gehören etwa eine neue Dachkonstruktion mit darauf befestigter PV-Anlage, ein neuer Boden aus Epoxidharz, eine neue Kühlung für die Tanks, Klär- und Sammelbecken für die Abwässer, Fluchttüren sowie Notbeleuchtung. Zusammen ließ man sich die Modernisierung laut Obmann Koppi rund 3 Millionen Euro kosten.

Ein kleiner Einblick in die umgebaute Halle. Foto: Klaus Zwinger

Rund 400 Gäste wurden zum 60-jährigen Bestandsjubiläum geladen und feierten dieses ausgiebig. Musikalisch begleitet wurde dieses vom Musikverein Wallern/Pamhagen, neben dem Obmann Gerhard Koppi sprachen außerdem der Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Werner Falb-Meixner sowie Weinkönigin Susanne I. Riepl und Diakon Richard Müllner zu den zahlreich erschienenen Gästen.

