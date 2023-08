Halbturn: Sportverein feierte 100 Jahre

Vergangenen Freitag bis Sonntag bot der USV Halbturn zu seinem 100-jährigen Bestehen eine Jubiläumsfeier, die keine Wünsche offen ließ. Am Freitag startete man mit einer Ö3-Disco für die Jungen, am Samstag gab es ein Match des USV Halbturn gegen den ASV Steinbrunn (Endstand 4:1, alle Tore fielen in der zweiten Hälfte) mit anschließender Unterhaltung von den Goldbach Buam und am Sonntag startete man mit Feldmesse und Frühschoppen in den Tag, wobei die Gruppe Blecharanka für Stimmung sorgte. Anschließend wurden diverse verdiente Funktionäre geehrt, wobei der Halbturner Bürgermeister Markus Ulram (ÖVP) sowie der Nationalratsabgeordnete Maximilian Köllner (SPÖ) in Vertretung für Sportlandesrat Heinrich Dorner jeweils eine Rede hielten. Beim anschließenden Dämmerschoppen unterhielt schließlich die Grenzlandkapelle, wobei die große Tombola den letzten Programmpunkt der feierlichen Wochenendes darstellte.

Foto: zVg Köllner