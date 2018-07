Die Aviation Acadamy feierte vergangene Woche ihr zehnjähriges Bestandsjubiläum. In der Academy werden künftige Airline Piloten nach international gültigen Standards ausgebildet. Im Rahmen der Feier erfolgte die Inbetriebnahme des neuen Flugsimulators.

Die Aviation Academy Austria wurde vor zehn Jahren von CEO Thomas Herrele mit finanzieller Beteiligung der WIBUG am Standort Neusiedl am See als Zwei-Mann-Betrieb gegründet. 2008 wurde der erste Flugsimulator in Betrieb genommen, die Ausbildung Anfang 2009 gestartet.

Heute sind 30 Mitarbeiter fix beschäftigt, weitere rund 35 Mitarbeiter sind frei tätig. Das Unternehmen bietet eine Ausbildung mit den neuesten Trainingsmöglichkeiten zum Piloten eines Verkehrsflugzeuges. Die Instruktoren haben langjährige Flugerfahrung bei internationalen Fluglinien, viele sind neben ihrer Lehrtätigkeit als Linienpiloten aktiv. Es stehen mehrere Flugsimulatoren zur Verfügung, die nach der höchsten Zulassungsstufe der Europäischen Gesetzgebung (EASA) zertifiziert sind.

Kunden aus 40 verschiedenen Ländern

Derzeit stehen rund 120 Piloten in Ausbildung, die 900 Stunden Theorie und Praxis umfasst und rund zwei Jahre dauert. Neben der Ausbildung von angehenden Piloten finden auch laufend Trainings von fertigen Piloten statt. Fachkräfte werden auch aus der Region rekrutiert, gefragt sind besonders Absolventen der Fachhochschule Burgenland und der HTL Eisenstadt. Die Kunden kommen aus 40 verschiedenen Ländern, unter anderem aus Südamerika, Asien und sogar Australien.