Windens Neuer für die Jungen: Lukas Fridrich

Mit den Stimmen der SPÖ und FPÖ Mandatare wurde Lukas Fridrich am Mittwochabend zum neuen Jugendgemeinderat von Winden am See gewählt. Der 23-jährige Installateur ist seit der letzten Wahl zum ersten Mal im Gemeinderat. Neben seinem Beruf betätigt er sich intensiv bei der Freiwilligen Feuerwehr Winden am See. Dort ist er Zugskommandant und bildet Nachwuchsflorianis aus, die vom Jugend- in den Aktivbereich übertreten.

Mit berufsbedingtem handwerklichen Können unterstützt er die Instandhaltung des Jugendzentrums. „Damit die Kosten nicht hoch werden, greife ich gern selber mit an“, erklärt der Neo-Jugendgemeinderat. Er „spiele quasi den Hausmeister“, erzählt Lukas Fridrich. Insgesamt habe er einen guten Draht über seine Tätgkeit in der Freiwilligen Feuerwehr und seinem Engagement im Jugendzentrum. Bürgermeister Erwin Preiner gratuliert dem neuen Jugendgemeindrat zu seinem Amt: „Ich wünsche ihm im Sinne der Windener Jugend alles Gute und freue mich auf gute Zusammenarbeit.“