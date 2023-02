Feuerwehrjugend Weiden verbucht starken Zulauf

Von 15 Mitgliedern vor Corona zu 25 Mitgliedern danach. Das ist die Bilanz, über die sich die Feuerwehrjugend Weiden aktuell freuen darf. Diese Zahlen stammen aber nicht von irgendwoher, sondern sind großem Engagement von Seiten des Jugendbetreuungsteams geschuldet. Feuerwehrjugendleiterin Vanessa Wachtler hat etwa, während Corona um sich griff und man in Lockdowns isoliert im eigenen Zuhause festsaß Jugendstunden ausgearbeitet, zu denen man sich gemeinsam in Teams-Sitzungen online traf. Dabei ging es um Knoten- oder Gerätekunde, Trainings oder auch diverse Spiele.

„Die Kinder haben das richtig gebraucht und haben sich immer darauf gefreut. Das war wirklich einzigartig“, so Roman Wachtler, der Mann von Vanessa, der vor ihr über lange Jahre Jugendleiter war und auch jetzt noch aktiver Betreuer ist.

Was ebenfalls zum Erfolg beiträgt ist sicher das enge Programm, das durch das ganze Jahr gefahren wird. So gibt es immer montags und donnerstags von 18 bis 20 Uhr Jugendstunden. Von Jänner bis März finden etwa Wissenstest-Vorbereitungen statt, um bei der theoretischen Überprüfung des Feuerwehrwissens bestehen zu können. In den Osterferien gibt es ein einwöchiges Trainingslager im Feuerwehrhaus, wo zweimal täglich für die Bewerbe im Sommer trainiert und sogar im Feuerwehrhaus übernachtet wird. Von Mitte Mai bis Mitte Juli gibt es dann zwischen acht und zehn Gästebewerbe, von denen der letzte und spannendste alljährlich der Landesjugendbewerb ist, nach welchem die vier besten Teams auch noch weiter zu den Bundesbewerben aufsteigen, die alle zwei Jahre stattfinden. Dabei erreichte die Feuerwehrjugend Weiden im letzten Jahr als bestes burgenländisches Team sogar den zwölften Platz.

Anschließend geht es im Herbst mit Übungen und im Oktober auch immer mit dem Jahreshighlight des 24-Stunden-Tags weiter, der rund um die Uhr simulierte Einsätze und Notsituationen wie im echten Leben bietet. Zum Abschluss folgt im Winter schließlich eine ruhigere Zeit, bei der man den Fokus auf Spiel und Spaß legt.

Gegründet wurde die Weidener Feuerwehrjugend in den 90er Jahren von Jürgen Heschl mit Unterstützung von Rainer Enz, sehr weit aufgebaut vom Brüderpaar Christoph und Roman Wachtler und nun übernommen von Romans Frau Vanessa. „Natürlich ist das anstrengend und kostet Zeit, aber man ist dankbar und glücklich, wenn man das von den Kindern zurückbekommt.“

