Jugendzentrum Hot Dog Party im Parndorfer JUZ

Birgit Böhm-Ritter

D as „Juz“, wie das Parndorfer Jugendzentrum kurz und bündig genannt wird, lud zur Party ein. Außer dem kulinarisches Highlight- nämlich den Hot Dogs – standen Videospiele, Fußball und Billard am Programm. Das Jugendzentrum in der Neudorferstraße 93 ist mittwochs, donnerstags und freitags geöffnet, dazu jeden ersten Samstag im Monat. Mehr Infos unter Jugendzentrum Parndorf (jugendzentrum-parndorf.at)