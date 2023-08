Gols: Von der Gastro zum Weinbau

Foto: BVZ

Der 25-jährige Sebastian Lehner ist kein gewöhnlicher Winzer. Anders als viele seiner jungen Kollegen absolvierte er keine Weinbauschule, sondern machte seine Matura im Pannoneum Neusiedl am See. Das heißt allerdings nicht, dass er deswegen keine Kontaktpunkte zum Wein gehabt hätte. Schließlich betrieben seine Eltern schon seit jeher das Weingut und auch im Zuge seiner Ausbildung im Pannoneum legte Sebastian die Jungsommelierprüfung ab. Und noch während Sebastian die Schulbank drückte, beschloss man innerhalb der Familie gemeinsam, sich der biologischen Landwirtschaft zu verschreiben.

Zuerst bio-, dann Demeter-zertifiziert

So wurde das Weingut Lehner im Jahr 2015 zunächst bio- und daraufhin 2019 auch Demeter-zertifiziert. Nachdem Sebastian das Bundesheer absolvierte, verschlug es ihn nach Wien auf die Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), wo er bis zum jetzigen Stand Agrarwissenschaften studiert, selbstverständlich aber auch im elterlichen Betrieb tätig ist. Hier bewirtschaftet er primär gemeinsam mit seinem Vater Erwin rund 10 Hektar, auf denen eine Handvoll rote (St. Laurent, Zweigelt, Blaufränkisch) und eine Vielzahl an weißen Weinsorten (Grüner Veltliner, Welschriesling, Muskateller, Neuburger, Weißburgunder, Chardonnay) zu finden sind.

'Luft & Leben': Ein Naturwein aus dem Hause Lehner. Foto: Klaus Zwinger

„Sicher könnte man das breite Sortiment bei den Weißweinen künftig etwas ausdünnen, aber derzeit experimentiere ich auch noch ganz gern damit“, so der Jungwinzer. Speziell die „Orange Wines“, also die Naturweine, haben es ihm angetan. Auslandspraktika, so wie sie einige seiner jungen Kollegen in Anspruch nehmen, interessieren ihn weniger. „Ich bin da eher eine alte Landpomeranze“ scherzt Lehner. Anreize, etwas Neues zu probieren oder sich andere Methoden anzusehen gäbe es auch bei Kollegen im Inland genug.

BioBuschenSchank seit Oktober 2020

Schließlich hat die Familie Lehner im Oktober 2020 auch noch den BioBuschenSchank zum Rebstöckl in Gols eröffnet. Hier wird der Gedanke des Bioweinguts konsequent weitergeführt, und das merkt man auch an der Speisekarte. Neben den quasi verpflichtenden Klassikern, die in einem Heurigen erwartet werden, wird hier auch Wert auf ein reichhaltiges Angebot an vegetarischen und veganen Speisen gelegt. So wird immer gerade das verwendet, was die Natur zur gegebenen Zeit anzubieten hat, und das ausschließlich aus österreichischer, biologischer und biodynamischer Landwirtschaft. Für den Heurigenbetrieb zeichnet sich neben seiner Mutter Sigrid auch seine 24-jährige Schwester Victoria verantwortlich. Am 26. August findet im Heurigen ein Konzert zugunsten der Österreichischen Kinder-Krebs-Hilfe statt.