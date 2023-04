Jois: Ein junger Falke hebt ab

Michael Kiss ist Winzer in der vierten Generation. Der 22-jährige Joiser absolvierte 2019 die Höhere Bundeslehranstalt für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg, kann aber in seiner jungen Winzer-Karriere bereits einige Erfolge verbuchen. 2022 wurde er bei der Falstaff-Wahl zum beliebtesten Nachwuchswinzer Dritter und wurde mit seinen Weinen für den heurigen Barrique de Beurs ausgewählt (die BVZ berichtete).

Der junge Joiser ist Feuer und Flamme für sein Handwerk. Das stellte er schnell unter Beweis. „Im ersten Jahr nach der Schule, 2019, meinte ich gleich: Ich will einen Wein machen. Das war der Grauburgunder“, erzählt der vor Tatendrang strotzende Michael Kiss. Die Aufgaben zwischen seinem Vater, Ronald Kiss, und ihm waren klar aufgeteilt: Michael war verantwortlich für die Traubenübernahme, während sein Vater die Aufgaben im Keller übernahm. Im Folgejahr waren die Rollen bereits vertauscht und Neo-Winzer Michael übernahm den Keller. Bei der Lese dieses ersten Jahrgangs verkosteten Vater und Sohn täglich gemeinsam. „Wir haben dann gesehen, dass das was ich mache, eh nicht so schlecht ist“, erzählt Michael Kiss mit einem Lächeln.

Im Anschluss an die erste Lese hätte es für Michael nach Neuseeland gehen sollen. Da dort die Lese um ein halbes Jahr verschoben stattfindet, hätte er damit viel Erfahrung in einem Jahr sammeln können. Aufgrund eines Leistenbruches kam es jedoch anders. „Sechs bis acht Wochen durfte ich nichts heben. Da wusste ich, dass ich nicht nach Neuseeland fliegen brauche“, erzählt der Jungwinzer. Kurze Zeit später versetzte Corona die Welt in Aufruhr. „Wir hätten wahrscheinlich nach zwei, drei Tagen wieder zurückfliegen müssen“, meint er rückblickend.

Foto: Daniel Gottfried, Daniel Gottfried

Erste Auszeichnungen und Zukunftspläne

Nach dem Grauburgunder versuchte Michael sich an einem eigenen Blaufränkisch. Für diesen wurde er mit dem ersten Platz des „Newcomer Awards 2021“ in der Kategorie „Rotweine“ ausgezeichnet. 2022 erreichte er dann den zweiten Platz in der Kategorie „Weißweine Klassik“ mit einem Gelben Muskateller. Für 2023 hat er seinen Blaufränkisch, den Gelben Muskateller und seinen „Falken“ eingereicht. Ein besonderer Erfolg ist es, den 31. Barrique de Beurse kreieren zu dürfen.

Michael und sein Vater sind ein Team. „Wenn der Falke gewinnt, ist das nicht nur meine Auszeichnung, und wenn der Jungenberg gewinnt, ist es nicht nur die Auszeichnung meines Papas“, erklärt er. Besonders in Erinnerung hat er die Auszeichnungen durch Falstaff im vergangenem Jahr behalten. „Das war das erste Mal, dass wir gemeinsam auf der Bühne gestanden sind“, erzählt er stolz. Michael ergänzt selbstbewusst: „Das Einzige, dass das noch besser gemacht hätte, wäre, wenn der Falke auch noch oben gewesen wäre.“ Insgesamt ist er seinem Vater dankbar, dass er den „Jungen“ experimentieren ließ. Auch wenn Ronald Kiss es vielleicht manchmal besser wüsste.

Um die versäumte Erfahrung in Neuseeland nachzuholen, geht es Anfang Mai auf Weinreise nach Deutschland und im Sommer nach Italien. Dabei besucht er Betriebe und möchte mehr über Weinbau lernen. „Aber dass ich jetzt dreieinhalb Monate weg bin, das geht sich einfach nicht mehr aus“, resümiert der junge Winzer mit Bestimmtheit.

