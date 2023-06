Tadten: Nachwuchswinzer mit Erfahrung aus dem Ausland

„Ich war überrascht, dass ich überhaupt angemeldet war“, meint der 26-jährige Jungwinzer über die Teilnahme an dem Online-Voting. Kurz darauf erfuhr er, dass er von Sailers Vinothek in Frauenkirchen als Kandidat eingereicht wurde. Selbstverständlich freut er sich über den dritten Platz, den zweiten errang Andi Kroiss mit nur marginal mehr Stimmen im Voting - dieser ist ein gebürtiger Wiener, der sein Weingut in Illmitz betreibt.

Zur Weinlese in Australien

Als Robert Goldenits von dem Ergebnis hörte, war er gerade in Australien bei der Weinlese. Er kam dort bei einem Weingut unter, das mit rund 200 Hektar und cirka 600.000 abgefüllten Flaschen im Jahr rund das dreifache seines elterlichen Betriebes bewirtschaftet und dabei auch das Edelsegment mit Flaschen bis zu 800 Euro bedient. Speziell die Sorte Syrah interessierte ihn, diese wächst dort besonders gut. Dieses Jahr war allerdings ein spezielles. „Im vergangenen Jahr fand die Lese an dem Weingut an dem ich war über elf Wochen von Mitte Februar bis Ende April statt“, meint Goldenits über die Arbeitsweise in Australien, wo die Jahreszeiten bekanntlich anders laufen als bei uns - die Zeit von März bis Mai stellt dort den Herbst dar. Heuer verzögerte sich die Reifung durch das Klima um rund einen Monat und so fand die Lese bei seiner Anwesenheit unter deutlich mehr Druck statt. „Heuer begann die Lese mit Anfang April und dauerte nur vier oder fünf Wochen. Es war sehr intensiv und wir haben oft bis 22 Uhr gearbeitet, aber ich habe sehr viele interessante Leute kennengelernt und es hat auch sehr viel Spaß gemacht“, so der über zwei Meter große Nachwuchswinzer über seine Zeit in Australien.

Robert Goldenits sammelte schon viel Erfahrung in anderen Weingütern. Foto: Klaus Zwinger

Erfahrungen in anderen Weingütern hat er nach Abschluss der Weinbauschule Eisenstadt bereits im Andauer Weingut von Hannes Reeh und auch in Deutschkreutz bei Albert Gesellmann gemacht. Für die Zukunft hat er noch vor, vielleicht in Südafrika oder zumindest auf ein Weingut auf der südlichen Halbkugel Erfahrungen zu sammeln. Etwas Zeit hat er noch - sein Vater, der ebenfalls wie schon sein Vater davor Robert Goldenits heißt, geht in drei bis vier Jahren in Pension, bis dahin ist die Arbeit im Frühjahr auch noch ohne ihn zu bewältigen. Für den Generationenwechsel wird es jedenfalls keine großen Feierlichkeiten geben. „Das versuche ich zu vermeiden, einfach um kritischen Stimmen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Außerdem arbeite ich ohnehin schon seit etwa vier Jahren voll im Betrieb mit“. Sein Trick dürfte aufgehen - der Name auf der Flasche bleibt nämlich der gleiche.