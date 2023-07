Andi Kroiss, ein Wiener in Illmitz

Viele Winzerbuben und -mädchen arbeiten über lange Jahre mit ihren Eltern im gemeinsamen Betrieb, bis sie schließlich selbst eines Tages die Zügel in die Hand nehmen. Nicht so bei Andi Kroiss in Illmitz. Er schloss 2014 die Weinbauschule in Klosterneuburg ab und übernahm direkt das Weingut seiner Großeltern in Illmitz.

Seine Eltern, der Vater aus Illmitz und die Mutter aus dem 19. Wiener Gemeindebezirk, waren nämlich ebenso beiderseits Winzerkinder und lernten sich auf der Weinbauschule in Klosterneuburg kennen, maturierten 1988 zusammen und übernahmen bald das Weingut von Andis Mutter in Wien.

So kam es, dass Andis Großeltern das Weingut samt Frühstückspension in Illmitz tüchtig weiterführten, während sein Vater mit der Mutter in den Wiener Betrieb emigrierte, wo Andi und seine Schwester auch gemeinsam aufwuchsen. Als Andi 2014 die Weinbauschule in Klosterneuburg abschloss, war die Erleichterung groß: die Großeltern in Illmitz waren bereits zwischen 65 und 70 Jahre alt, frisches Blut wurde im Seewinkler Betrieb dringend benötigt.

„Ein bunter Strauß an Sorten im Betrieb“

„Als ich in den Betrieb in Illmitz eingestiegen bin, war ein bunter Strauß an Sorten vorhanden. Ich habe nicht gleich alles geändert, die Qualität hat gepasst“, so Andi über die Anfangstage im Weingut. Nichtsdestotrotz hat er über die Jahre einige Rebsorten ausgespart, das Profil seines Betriebes geschärft: „Niemand kann mir erzählen, dass er direkt nach der Schule weiß, was er will. Da muss man viel probieren, verkosten, und sich mit Kollegen austauschen“, so Kroiss weiter. Künftig will er beim Weißwein die Sorten Weißburgunder, Chardonnay und Sauvignon Blanc, beim Rotwein die Sorten Zweigelt, Merlot und Cabernet Sauvignon forcieren.

Die Schwester ebenfalls Weinbäuerin

Seine Schwester Julia, die drei Jahre jünger ist als er, ist mittlerweile in den Betrieb in Wien miteingestiegen. Nach der Weinbauschule in Klosterneuburg hatte sie im Gegensatz zu Andi jedoch das Privileg, für einige Zeit ins Ausland zu gehen. So arbeitete sie für ein halbes Jahr in einem Weingut in Deutschland mit und war kurzfristig auch alleinig für die Produktion verantwortlich, da während ihres Aufenthalts eine Kellermeisterin aufgehört hatte.

„Obwohl wir eine Familie sind, operieren die Betriebe in Illmitz und in Wien eigenständig. Jeder macht das, was er für richtig hält, und wenn es auf einer Seite Arbeitsspitzen gibt, helfen wir einander natürlich jeweils aus. Über das Etikett hängen wir dennoch zusammen“, so Andi Kroiss über die beiden Betriebe der Familie. Das Etikett, das einen gemalten Kreis darstellt, gibt es in der Form bereits seit bald 25 Jahren. „Es wirkt nach wie vor recht modern - reduziert und auf den Punkt gebracht. diese Linie führen wir fort“, so Andi Kroiss abschließend.