Justizanstalt Eisenstadt Fahrer nach Schlepper-Unfall in Wallern geständig

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

43-jähriger Rumäne krachte mit Van in Baumgruppe Foto: APA/FF PAMHAGEN

D er 43-jährige mutmaßliche Schlepper, der nach einem Unfall eines Schlepperfahrzeugs am vergangenen Sonntag bei Wallern (Bezirk Neusiedl am See) festgenommen wurde, hat am Dienstag gestanden, 15 Flüchtlinge in einem Van über die Grenze gebracht zu haben und auf der Flucht vor einer Kontrolle in eine Baumgruppe gekracht zu sein. Das habe eine erste Einvernahme des Rumänen ergeben, teilte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland auf APA-Anfrage mit.