Karitative Aktion 1.500 Euro für Kindergarten dank ÖVP-Mandatare

ÖVP-Ortsparteiobfrau Lisa Portschy, ÖVP-Gemeindevorstand Markus Hoffmann und Kindergartenleiterin Sabine Nagl. Foto: ÖVP Winden am See

M it einem großen „Danke ÖVP“-Plakat zeigt der Kindergarten Winden am See seine Freude über die Spende von über 1.500 Euro der ÖVP-Mandatare beim Abschlussfest des Kindergartens.

Am Freitag fand das Abschlussfest des Windener Kindergartens statt. Dazu fanden sich Eltern, Erziehungsberechtigte, Verwandte und Windenerinnen und Windener am Nachmittag ein, um gemeinsam zu feiern. Verköstigt wurden alle Besucherinnen und Besucher mit Grillwürstel und Semmeln. Das Plakat mit der Aufschrift „Die Krippenkinder sagen DANKE ÖVP“ stach dabei besonders ins Auge. In diesem finanziell intensiven Jahr für den Kindergarten sprangen die Mandatare der ÖVP unterstützend ein und sammelten über 1.500 Euro. Die Gemeinderatsfraktion der ÖVP verzichtete drei Sitzungen lang auf deren Vergütung. Mit diesen gesammelten Mitteln wurden neue Kühlschränke für den Kindergarten und zusätzliche Spielsachen für die Kinderkrippe angeschafft. Dafür bedankten sich die Kinder mit einem selbstgebastelten Plakat bei den ÖVP-Mandataren.