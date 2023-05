„Hollywood“ beim Neusiedler Gymnasiumball .

Am Freitag feierten ganz besondere Stars und Promis ihren Ball beim Karlwirt in Winden am See . Nämlich Schülerinnen, Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen sowie Eltern und all jene, die mit dem Gymnasium Neusiedl eng verbunden sind oder waren. Der Ball stand ganz im Zeichen von „Hollywood.“