Eine Heimkehrerin für die ärztliche Versorgung in Winden

Sechs Ausschreibungen hat es gebraucht, nun sind die Weichen für die ärztliche Versorgung in der Gemeinde, aber in eine positive Richtung gestellt. Eine Nachfolgerin für Allgemeinmedizinerin Dr. Christa Lindner, die Ende des Jahres in Pension geht, ist bereits gefunden.

Für die 52-jährige Christine Strauss ist es ein „Heimkehren in die Region“, wie sie sagt: „Ich bin in Neusiedl am See als Tochter der Familie, welche die bekannte und originale „Rauchkuchl Strauss“ in Neusiedl gegründet hat, geboren und habe in Neusiedl die Klosterschule besucht. Ich habe als physikalische Fachärztin in einer privaten Ordination in Weiden am See, in der Neuro-Reha in Kittsee und als Kurärztin in Bad Deutsch Altenburg gearbeitet. Dann hat es mich nach Oberösterreich verschlagen, wo ich als Fachärztin praktiziert habe, ehe ich seit 2016 als praktische Kassenärztin im Bezirk Vöcklabruck tätig bin.“

Nun soll es nach Winden am See gehen, wo sie als Allgemeinmedizinerin und Fachärztin für Physikalische Medizin und Rehabilitation voraussichtlich ab März 2023 den Ordinationsbetrieb aufnehmen wird.

„Ich bin besonders für die Windener Bevölkerung froh und glücklich, dass die Kassenordination für Allgemeinmedizin von Dr.in Christine Strauss mit Hausapotheke weitergeführt wird und dass die Windenerinnen und Windener weiterhin diese elementare Gesundheitsversorgung vor Ort in Anspruch nehmen können. Der kurze Überbrückungszeitraum Anfang 2023 wird durch die zusätzlichen Kompetenzen von Frau Dr. Strauss sicherlich zu verschmerzen sein“, sagt Bürgermeister Erwin Preiner sichtlich erleichtert, dass er die Medizinerin für Winden am See begeistern konnte.

