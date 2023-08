Energiekosten zwingen Nahversorger in Deutsch Jahrndorf in die Knie

„Der Umgang mit den Leuten fehlt mir“, sagt Waltraud Mayer. Seit über einem Monat ist das von ihren Eltern 1953 gegründete Kaufhaus Bodenbrunner nun geschlossen. Gemeinsam mit ihrem kürzlich verstorbenen Bruder hat sie das Geschäft bis zuletzt geführt. „Die explodierenden Kosten haben uns den Garaus gemacht", verriet sie. "Alleine die Stromkosten sind von 2.800 Euro im Jahr 2022 auf 6.800 Euro in diesem Jahr explodiert - für uns als kleines Familienunternehmen einfach unbezahlbar."

Teurer Strom, teure Produkte

Die hohen Stromkosten waren letztlich der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Für privat geführte Kaufhäuser wird es immer schwierige, sich gegen die Konkurrenz der Supermärkte zu behaupten. Die gestiegenden Energiekosten sind nur eines von mehreren Problemen. Das musste auch der kleine Nahversorger in Deutsch Jahrndorf einsehen. Zuletzt kämpfte man auch mit enormen Preissteigerungen im Großhandel. „Bei manchen Produkten gab es 30 Prozent Aufschlag“, erklärte Mayer gegenüber der BVZ. Dabei hätte sie aber gerade bei Fleisch und Wurst preislich sehr gut mithalten können.

Von einst vier Kaufhäusern auf null

Der Kundenkreis wurde trotzdem immer kleiner. Zu den Stammkunden zählten vor allem ältere Personen, die mit der Zeit verstorben sind. Die Jüngeren blieben aus. „Früher gab es viel weniger Einwohner, aber vier Kaufhäuser konnten im Ort bestehen. Heute gehen alle in die Supermärkte einkaufen, die es rundherum gibt“, berichtet Mayer traurig. Denn der Laden war nicht nur ein Familiengeschäft, sondern ist ihr ans Herz gewachsen. Aus Liebhaberei und aufgrund einer Förderzusage der Gemeinde hat man das Kaufhaus nicht schon zum Jahreswechsel zugesperrt. „Die Endergebnisse mehrerer Gespräche mit dem Bürgermeister waren am Ende eine Gemeindeaussendung, in welcher man die Bevölkerung dazu aufrief, doch in der Gemeinde einkaufen zu gehen, um die lokalen Wirtschaftstreibenden zu unterstützen. Eine zuletzt angebotene Einmalzahlung seitens der Gemeinde kam schließlich viel zu spät“, so Mayer.

Kritik kam auch von FPÖ-Seite. Der ehemalige freiheitlichen Gemeinderat Karl Perschy ortete mangelnde Unterstützung der Gemeinde für die ortsansässigen Betriebe. Auch Mayer meinte, Politik und Vereine hätten das Kaufhaus im Stich gelassen. „Weder für Schulfeste, Kirtage oder Feuerwehrfeste wurde bei uns eingekauft.“

Gemeinden unter Druck

Bürgermeister Gerhard Bachmann (SPÖ) betonte auf BVZ-Anfrage, dass es ihm für den Betrieb sehr leid tue. Förderungen seien für kleine Gemeinden aber schwierig zu vergeben. Die Gemeinden wüden selbst unter der derzeit finanziell angespannten Situation leiden und seien in solchen Fällen von Bedarfszuweisungen des Landes abhängig. Außerdem könne man, die Leute nicht zwingen im Ort einkaufen zu gehen.

Besorgt über die Entwicklung zeigt sich der Präsident der freiheitlichen und unabhängigen Gemeindevertreter Burgenland und FPÖ Bezirksparteiobmann Mario Jaksch: „Die Versprechungen der SPÖ zur Attraktivierung der Ortskerne seien nichts als Augenwischerei! Da helfen auch Novellen des Burgenländischen Raumplanungsgesetzes, große Ankündigungen zur Attraktivierung der Ortskerne, oder Verlautbarungen zur Ausweitung der Förderung burgenländischer Betriebe nichts, wenn diese selbst im unmittelbaren und direkten Einflussgebiet nicht gelebt werden.“

Bürgermeister strebt Containerlösung an

Nahversorger in kleinen Ortschaften unter 1000 Einwohnern zu halten, wird zunehmen herausfordernd. Deutsch Jahrndorf stehe mit einem Bäcker, einem Wirten, einer Bankfiliale und einem Hofladen noch gut da, betont Bürgermeister Bachmann. Er sei nun bestrebt, einen kleinen Nahversorger ins Dorf zu holen. „Vielleicht in der Art eines Selbstbedienungscontainers.“