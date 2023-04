Bemerkt wurde der Diebstahl in der römisch-katholischen Pfarrkirche am heutigen Morgen. Der oder die unbekannten Täter rissen den schwarzen Opferstock aus Metall mit Gewalt aus der Mauer. Er war mittels Schrauben und Dübel an der Mauer befestigt.

Der Schaden durch den Diebstahl liegt im unteren dreistelligen Eurobereich, die Polizeiinspektion Gattendorf ermittelt.

