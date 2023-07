Ferienspaß am Neusiedler See

An jeweils drei Tagen pro Woche sorgen Animateur:innen in den Strandbädern Illmitz, Podersdorf am See, Weiden am See, Neusiedl am See, Rust und Mörbisch von 11:00 bis 17:00 Uhr für Spaß und Unterhaltung. Am Programm stehen Highlights wie Riesenseifenblasen, Wissenschaftler-Workshop, Archäologie-Schatzsuche und Zirkus-Workshops. Actionreich wird es mit Hüpfburgen und Waterslides, während sich die Kleinsten über Ballontiere und den Besuch eines Paw-Patrol-Maskottchens freuen.

"Dank der guten Zusammenarbeit mit den Tourismus- und Seebadverantwortlichen in den Orten konnten wir hier binnen kürzester Zeit ein umfangreiches Angebot für Kinder schaffen. Uns ist bewusst, dass für viele Familien die Zeiten finanziell mitunter schwierig sein können. Deshalb freuen wir uns besonders, dass wir dank der Fördermittel des Landes Burgenland eine kostenfreie Kinderanimation anbieten können. Die einzige Voraussetzung ist ein gültiges Strandbadticket", so Mag. Patrik Hierner, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Nordburgenland.

Die Kinderanimation am Neusiedler See ist eine Maßnahme des Projekts "Attraktivierung des Familienangebots am Neusiedler See", das zum Ziel hat, Familien mit Kindern für die Aktivitäten am See zu begeistern und den Neusiedler See als Familiendestination zu bewerben. Das Projekt wird durch Mittel des Landes Burgenland im Additionalitätenprogramm unterstützt.

Mehr Infos und das Detailprogramm der einzelnen Strandbäder unter www.neusiedlersee.com/ferienspass