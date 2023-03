Frauenkirchen: Charity-Modenschau im Alten Brauhaus

Werbung

Der ästhetische Abend wurde vom Motto „Diversity“ getragen. Es traten Modells mit den unterschiedlichsten Körpertypen in den Kollektionen des Modehauses Lass auf. „Der Mix aus ganz normalen Menschen mit Rundungen, Ecken und Kanten, kam beim Publikum sehr gut an!“, resümiert Initiatorin des Abends, Sonja Lass zufrieden. Zu den über 170 Gästen zählte auch die Landesrätin Daniela Winkler. Familie Hickel verlieh dem Saal ihres Gasthauses für den Abend den passenden Glamour. Die Organisatorin bedankt sich bei allen Helfenden und Spendern und meint: „Danke an allen Mitwirkenden und Helferleins. Danke auch an die zahlreichen Menschen, die eine Spende an die Kinderkrebshilfe getätigt haben.“

