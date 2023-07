KISI Musicalwoche Nachwuchs-Musicalstars auf Neusiedls Bühne

Foto: zVgTschida

S eit mehreren Jahren ist die KISI-Musicalwoche in den Sommerferien ein Fixtermin in Neusiedl am See. Dieses Jahr nahmen wieder 45 Kinder großteils aus Neusiedl und dem Seewinkel daran teil. Den Höhepunkt und Abschluss der Woche bildete eine grandiose Aufführung des KISI-Musicals „Paulus“, das das KISI-Team aus Altmünster und Leithaprodersdorf mit den Kindern in der Sportmittelschule Neusiedl am See auf die Beine gestellt hat.

„Die über zweihundert Zuschauer waren begeistert von der schauspielerischen, musikalischen und tänzerischen Leistung der talentierten Kids. Souverän sangen die Kinder Liedersolos, spielten mit Leidenschaft die biblischen Rollen und tanzten teils graziös und teils theatralisch passend zu den spannenden Szenen des Stücks", berichtet Laura Tschida vom Team der Veranstalter. Untermalt wurde die Aufführung durch faszinierend einfache aber unglaublich wirksame und echt aussehende Bühnenelemente, wie zum Beispiel ein wendiges Boot aus Stoff und Sturmfluten aus Bändern, blau gefärbt durch das Farbenspiel der Scheinwerfer. Die Nachwuchs-Musicaldarsteller besuchten auch die Bewohner des Hauses St. Niklaus und erfreuten sie mit ihren Liedern. KISI biete einerseits ein qualitativ hochwertiges und professionelles Kinderprogramm und andererseits Herzens- und Glaubensbildung und absolute Wertschätzung für die Kinder und Jugendlichen, skizziert Tschida das Ziel der KISI-Musicalwoche. Die Kinder durften nicht nur Teil einer spannenden Musicalproduktion werden. „Sie erlebten auch eine besondere Woche mit viel Spiel und Spaß, mit geistlichem Tiefgang durch Gebetszeiten und einer gemeinsamen Messe und mit viel gutem Essen, mittags vom Haus St. Nikolaus und morgens, abends und zwischendurch liebevoll bereitet von einem großen Team aus ebenso begeisterten Eltern", erzählt Tschida. Die nächste KISI- Musicalwoche in Neusiedl am See sei bereits in Planung. Einen großen Dank sprechen die Veranstalter der Stadtgemeinde Neusiedl am See und der Schulleitung der Sportmittelschule aus, die den KISI-Kids Jahr für Jahr eine Woche lang einen Teil der Schule zur Verfügung stellen.