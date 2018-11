Hausbesitzer überraschte Einbrecher .

In Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) hat in der Nacht auf Montag ein Mann zwei Einbrecher überrascht, die in sein Haus eindringen wollen. Das Duo ergriff die Flucht, kam aber nicht weit, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland heute, Dienstag. Mittlerweile sitzen beide in U-Haft. Nach einem Komplizen wird gefahndet.