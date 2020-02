Illegaler Laserblocker kostete Besitzer 300 Euro .

In Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) ist der Polizei ein mit einem Laser- bzw. Radarblocker ausgerüsteter Pkw ins Netz gegangen. Der Wagen war den Beamten am Dienstag bei Kontrollen an der Grenze aufgefallen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag.