Im Zuge einer Schwerpunktaktion der Landespolizeidirektion Burgenland auf der Nordost-Autobahn wurde am Montag-Abend (20 Uhr) ein Kleintransporter, gelenkt von einem 47-jährigen Spanier, einer Kontrolle unterzogen.

Im Laderaum entdeckten die Beamten 19 Holzkisten mit insgesamt 289 verschiedenen Vögeln sowie einen Eimer, in dem sich drei junge Amazonen (Papageien) befanden. Der Lenker gab an, die Vögel auf einem Vogelmarkt sowie von Privatpersonen in Nitra und Galanta (Slowakei) erstanden zu haben. Er wolle sie nun zu einem Zoo nach Spanien bringen. Der Transportweg der Vögel hätte somit 3.100 km betragen und eine Fahrtzeit von mehr als 37 Stunden in Anspruch genommen.

Laut der verständigten Amtstierärztin waren die Tiere transportfähig und befanden sich in einem guten Zustand. Jedoch fehlten für einen legalen Transport diverse Bescheinigungen. Die Polizeibeamten verweigerten dem Spanier die Weiterfahrt nach Österreich. Dieser musste in die Slowakei zurückkehren.

Der 47-jährige Transporteur der Vögel wurde wegen mehreren Verstößen gegen das Tiertransportgesetz bei der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.