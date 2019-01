Mit gefälschten Papieren unterwegs - Duo gestoppt .

Der Versuch, mit gefälschten Ausweisen nach Österreich einzureisen, ist in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) für einen 55-Jährigen und seinen 43-jährigen Beifahrer schief gegangen. Die beiden Männer gerieten am Grenzübergang auf der Nordostautobahn (A6) in eine Kontrolle. Dabei flogen die Fälschungen auf, berichtete die Polizei am Montag.