Beamte der Polizeiinspektion Kittsee führen derzeit Erhebungen gegen einen bislang unbekannten männlichen Täter durch, welcher am 22. September 2018 gegen 10:45 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in Kittsee, Bezirk Neusiedl am See, einer Frau die Geldbörse gestohlen und unmittelbar danach bei einem Bankomaten in Bratislava/Slowakei unrechtmäßige Behebungen vorgenommen hat.

Dem Opfer entstand durch die Straftat ein Gesamtschaden im vierstelligen Eurobereich.

Die Fotos stammen aus der Überwachungskamera des Bankomaten. Es wird ersucht, zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Kittsee (059133/1142) zu richten.