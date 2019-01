Am Freitag wurden von Polizisten an der Grenzübertrittsstelle in Kittsee Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Gegen 18.00 Uhr, wurde ein 34-jähriger Slowakische angehalten und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen.

Drogentest verweigert

Dabei fanden die Beamten im Inneren des PKW’s diverse Utensilien zum Konsum von Suchtmittel vor. Bei einer Vernehmung des 34-Jährigen gab dieser an, dass diese Gegenstände ihm gehören und gestand in der Folge die Konsumation von Marihuana.

Einen Drogentest sowie eine Vorführung zu einer klinischen Untersuchung zu einem Amtsarzt verweigerte der Lenker.

Führerschein abgenommen

Dem Mann wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt, Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See sowie der Staatsanwaltschaft Eisenstadt folgten.