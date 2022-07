Kittseer Schüler brillieren bei Computerführerschein

Werbung Computer Köck Anzeige Sicher gegen Cyberkriminalität

Anlässlich des 25. Jubiläums des ECDL (Europäischer Computerführerschein) in Österreich wurden jene Schulen ausgezeichnet, die 2021 in ihrem Bundesland die meisten ECDL Prüfungen abgelegt haben. Hierbei konnte die MS Kittsee in der relativen Wertung, d.h. in Relation zur Zahl der Schülerinnen und Schüler, den 1. Rang, und in der absoluten Wertung den 4. Rang erreichen.

Bildungslandesrätin Daniela Winkler gratulierte den Absolventinnen und Absolventen sowie Schulleiterin Isabell Lichtenberger zu diesem Erfolg: „Das Burgenland ist im Bildungsbereich am digitalen Sektor österreichweit Vorreiter. Wir haben in den Schulen eine gute Infrastruktur und jede Schülerin und jeder Schüler im Burgenland wurde in Kooperation mit den Gemeinden kostenlos mit einem entsprechenden Softwarepaket ausgestattet. So hervorragende Leistungen und Auszeichnungen wie diese sind ein tatkräftiger Beweis dafür, wie gut die Schülerinnen und Schüler mit den Pädagoginnen und Pädagogen im digitalen Bereich unterwegs sind. Ich gratuliere zu diesen außergewöhnlichen Leistungen und wünsche für die Zukunft alles Gute. Mit dem ECDL haben sie eine gute Basis für eine erfolgreiche Zukunft geschaffen.“

