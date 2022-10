Kittsee: Fulminanter Sieg für Hornek

Werbung

In der Grenzgemeinde Kittsee kämpften vier Kandidatinnen und Kandidaten um den heiß begehrten Bürgermeistersessel. Der amtierende Ortschef Johannes Hornek von der ÖVP geht heuer mit einem Plus von 16,63 Prozent als deutlicher Gewinner hervor. Auch darf sich die Volkspartei über drei zusätzliche Mandate freuen. Dieser fulminante Sieg wurde am Sonntag gebührend gefeiert: „Entgegen dem burgenlandweiten Trend dürfen wir uns als ÖVP über einen starken Zugewinn freuen.

Drei Mandate und ein Plus von 16,63 Prozent für mich als Bürgermeister sprechen für sich. Wir sind wirklich dankbar und freuen uns sehr über dieses Ergebnis. Es hat sich gezeigt, dass sich unsere Arbeit in den letzten Jahren gelohnt hat und diese anerkannt und honoriert wird. Wir möchten in demselben Stil weiterarbeiten und vor allem gemeinsam mit allen vertretenen Parteien, denn: Zusammen sind wir stark!“ Die Bürgermeister-Partei hat jedoch keine absolute Mehrheit im Gemeinderat.

Die Sozialdemokraten möchten trotz des Verlusts zweier Mandate weiterhin mit vollem Elan für die Kittseerinnen und Kittseer weiterarbeiten. „Natürlich schmerzt das Minus sehr. Aber wir nehmen das Ergebnis hin und arbeiten daran, wieder stärker zu werden und beim nächsten Mal bessere Ergebnisse zu erzielen“, resümiert SPÖ-Spitzenkandidatin Karin Darnai.

David Valentin von der Liste Kittsee (LIKI) weist im BVZ-Gespräch auf die auffallend niedrige Wahlbeteiligung hin. „Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden, ein zusätzliches Mandat ist natürlich toll, doch wir hätten uns mehr erhofft. Euphorisch sind wir nicht. Eine höhere Wahlbeteiligung hätte sich sicherlich zugunsten der LIKI ausgewirkt.“

Die „Unparteiische Bürgerliste für Kittsee“ (UBFK) bleibt im Gemeinderat mit zwei Mandaten vertreten.

