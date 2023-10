Klimaziele Drei burgenländische Pilotgemeinden arbeiten an der Agenda 2030

Das Vereins- und Kulturhaus Winden am See war Schauplatz der zweiten Runde der Agenda 2030-Workshops. Aus der Seegemeinde waren Bürgermeister Erwin Preiner (SPÖ), Vizebürgermeister Ronald Langthaler (SPÖ), Gemeindevorstand Markus Hoffmann (ÖVP) und Gemeinderat Erich Schmelzer (FPÖ) vor Ort. Foto: zVg/Gemeinde Winden am See

W inden am See war als Pilotgemeinde Schauplatz des Umsetzungsprogramms der Agenda 2030. In dieser sieht das Land Burgenland vor, internationale Klimaschutzziele bis in das Jahr 2030 erreichen zu wollen.