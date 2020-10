Skelettteile bei Bauarbeiten in Mönchhof entdeckt .

Ein Fund menschlicher Skelettteile beschäftigt die Polizei in der nordburgenländischen Gemeinde Mönchhof (Bezirk Neusiedl am See). Beim Ausheben eines Fundaments für ein Einfamilienhaus wurden Donnerstagvormittag ein Schädel und Knochen entdeckt, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag.