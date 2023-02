Basis passt fast überall

Die Gruppe Nord-Vereine der Burgenlandliga zeigen in der Vorbereitung verschiedene Gesichter. Der SV Sankt Margarethen ist mit drei Siegen und einem Remis bislang noch ungeschlagen im Frühjahr, auch der ASK Klingenbach ließ mit guten Ergebnissen gegen Ostligisten wie Draßburg (3:3), Wiener Neustadt (3:2) oder Mauerwerk (0:0) aufhorchen. Beim SV Leithaprodersdorf zeigt die Formkurve in den jüngsten Testspielen auch nach oben. Zuletzt wurde Reisenberg mit 5:0 besiegt. Beim FC Andau und beim SC/ESV Parndorf passen die Ergebnisse noch nicht ganz. Die Elf von Trainer Paul Hafner kassierte gegen Kottingbrunn (1:6) sowie Neusiedl/See (0:3) zwei Pleiten und feierte einen Erfolg (3:1 Inter Bratislava). Auch Andau gelang erst ein Testspiel-Sieg.

Das alles ist kein Beinbruch, weil Vorbereitung und Meisterschaft zwei Paar Schuhe sind. Dennoch gilt es im Endspurt jetzt an den richtigen Hebeln zu drehen, andernfalls droht ein Fehlstart in die Rückrunde.