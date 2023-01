Blick über den Tellerrand

Es muss das Rad nicht immer neu erfunden werden. Das gilt auch in der Tourismusbranche. Ein Blick in erfolgreiche Fremdenverkehrsregionen kann also auch für heimische Touristiker durchaus fruchtbringend sein. So einen Blick hat Illmitz getan und sich mit einer Delegation ins tirolerische Ischgl begeben.

Mit 1.600 Einwohnern ist der Tiroler Ort, gemessen an der Bevölkerungszahl, zwar um einiges kleiner als Illmitz, die Dichte der 4-Stern-Hotels ist dort aber Österreichs höchste und man zählt mit 1,2 Millionen Nächtigungen fast zehn Mal so viele wie in der burgenländischen Seegemeinde. Auch in ihren Tourismusstrategien könnten die beiden Gemeinden wohl nicht unterschiedlicher sein. Gerade das könnte eine Kooperation für beide Destinationen aber interessant machen. Ein bisschen mehr „Highlife“ hier, ein bisschen mehr „sanfter Tourismus“ dort wäre für beide Gemeinden bereichernd.