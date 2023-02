Kein Kopf in den Schlamm

Die größte Tourismusgemeinde versucht, sich gerade neu zu erfinden. Und zwar nicht nur aus dem Antrieb heraus, trendig und hip bleiben zu wollen. Der See – oder besser gesagt, sein geringer Pegel, geben den Takt vor. In Podersdorf folgt man diesem Takt, steckt den Kopf nicht in den Schlamm und versucht, für seine Gäste Alternativen zum Wassersport zu finden. Dabei wird auch die Bevölkerung im Rahmen einer Online-Ideensammlung miteinbezogen. Der Nordstrand soll zur Aktivzone werden, in der coole Trendsportarten Einzug halten.

Dass heimischer Tourismus auch ohne dem Landschaftselement See funktioniert, kann man hier aber trotzdem nicht glauben. Auch, wenn solche Stimmen zuletzt lauter wurden. Wer will schon sein Volleyballmatch neben einer Staubwüste spielen oder diese mit dem Fahrrad umrunden? Lösungen für den See müssen her. Noch mahlen die Mühlen im Land zu langsam.